Глава МИД Франции назвал Россию «порой невыносимым соседом»

Россия бывает порой «невыносимым соседом», однако с государством следует сохранять диалог ради общих интересов. Об этом заявил в воскресенье, 21 ноября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, РФ — это, прежде всего, сосед, который «не высказал намерения переезжать».

«Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов», — подчеркнул Ле Дриан в эфире телеканала RTL.

Он также указал, что продолжать разговаривать с Россией следует в любом случае. Именно поэтому, как уточнил глава МИД Франции, на прошлой неделе состоялась встреча министров внешнеполитических ведомств России и Франции в формате «2+2».

«Не могу сказать, что встреча прошла очень хорошо, но главное — она состоялась. Нужно всегда поддерживать диалог», — заключил Ле Дриан.

Встреча прошла 12 ноября. По итогам мероприятия, спустя пять дней, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно саммита в нормандском формате. В частности, в одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данная публикация является не традиционным для дипломатии явлением, но блестящим и решительным шагом. По его словам, «нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий».