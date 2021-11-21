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Глава МИД Франции назвал Россию «порой невыносимым соседом»

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что РФ бывает «невыносимым соседом»
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Россия бывает порой «невыносимым соседом», однако с государством следует сохранять диалог ради общих интересов. Об этом заявил в воскресенье, 21 ноября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, РФ — это, прежде всего, сосед, который «не высказал намерения переезжать».

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«Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов», — подчеркнул Ле Дриан в эфире телеканала RTL.

Он также указал, что продолжать разговаривать с Россией следует в любом случае. Именно поэтому, как уточнил глава МИД Франции, на прошлой неделе состоялась встреча министров внешнеполитических ведомств России и Франции в формате «2+2».

«Не могу сказать, что встреча прошла очень хорошо, но главное — она состоялась. Нужно всегда поддерживать диалог», — заключил Ле Дриан.

Встреча прошла 12 ноября. По итогам мероприятия, спустя пять дней, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно саммита в нормандском формате. В частности, в одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данная публикация является не традиционным для дипломатии явлением, но блестящим и решительным шагом. По его словам, «нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий».

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