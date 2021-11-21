ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 15-го тура Тинькофф — РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщает в воскресенье, 21 ноября, «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

На 15-ой минуте игры защитник ЦСКА Бруно Фукс получил красную карточку и был удален с поля, а «Химки» получили право на пенальти. Однако нападающий Кемаль Адеми не смог забить мяч в ворота соперников.

Таким образом, ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.

Накануне ФК «Спартак» уступил «Краснодару» и тем самым продлил серию без побед в чемпионате России до пяти матчей. Забитыми мячами в команде победителей отметились Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. Встреча завершилась со счетом 2:1.