Россияне рассказали о гигантских очередях в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российские туристы рассказали о гигантских очередях в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».

«Столько времени готовились к открытию рейсов, и пожалуйста! Очереди по три-четыре часа», — пожаловались «Известиям» рассерженные туристы.

По словам нескольких россиян, с которыми пообщался корреспондент, туристам приходится по несколько часов стоять в очереди на вход в воздушную гавань, а также на паспортный контроль и личный досмотр.

«Ни о каком коронавирусе, конечно, не слышали! Причем все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек! Этот «загон» только для россиян!» — так описали ситуацию российские путешественники.

Туристка сначала плакала, потом ругалась с египетским персоналом аэропорту. Ни то, ни то другое не помогло. Женщина упрекнула египетского сотрудника службы досмотра за враждебность и безразличие к пассажирам.

«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один уронил ребенка маленького, офицер Египта дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — рассказала она.

Ранее, в конце октября, в пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва российских туристов. В египетском посольстве в Москве рассказали «Известиям», что в других ценовых сегментах дефицита номеров не наблюдалось, к тому же страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

Россия с 21 сентября увеличила количество рейсов на курорты Египта. 9 сентября министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что страна на данный момент полностью безопасна для российских туристов. Он добавил, что туристическая отрасль Египта готова предложить путешественникам самый безопасный отдых как с эпидемической точки зрения, так и с точки зрения общей безопасности.

31 августа российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

С 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ разрешил авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы в Египет из 49 российских городов, где разрешены международные полеты.