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Кнопка президента РФ для вызова помощника попала на видео

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Журналисты показали кнопку, с помощью которой президент России Владимир Путин вызывает помощника во время переговоров. Сюжет вышел 21 ноября в эфире телеканала «Россия 1».

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На кадрах представили подготовку зала для проведения длительных переговоров с участием российского лидера.

Когда проводятся переговоры с глазу на глаз, без ассистентов, на стол главе государства ставят специальную переносную кнопку с гербом РФ и надписью «приемная». Нажав на нее, президент во время длительных мероприятий может вызвать помощника и, например, попросить принести ему чай.

Летом 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов об экспрессивном использовании президентом ручки.

По его словам, Путин использует ручку как все, «чтобы писать». Он добавил, что не стоит «забивать себе голову ненужными инфоповодами».

В мае во время видеосовещания по борьбе с паводками президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

В декабре того же года Песков рассказал, что глава государства пользуется интернетом, но без смартфона.

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