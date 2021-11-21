Жителей Карелии предупредили о метели и сильном ветре

Управление МЧС по Карелии выпустило экстренное предупреждение. В воскресенье, 21 ноября, с 20–23 часов на республику обрушится непогода. До обеда понедельника, 22 ноября, ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, около крупных водоемов — до 20–23 м/с.

В восточной части региона прогнозируют метель, передает ИА «Карелinform». Граждан просят ограничить поездки на личном транспорте и не выпускать детей на улицу. Ранее синоптики заявили, что на Карелию идет мощное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до минус 23 градусов.

15 ноября в правительстве Чукотского автономного округа сообщили, что в Анадыре из-за обрушившегося на город циклона отменили уроки для школьников 1–5-х классов. Окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. Из-за ухудшившихся погодных условий было задержано несколько местных авиарейсов и рейс в Петропавловск-Камчатский.