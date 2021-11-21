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Авария с бензовозом произошла на светофоре в Твери

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В Твери в воскресенье, 21 ноября, в условиях мокрого асфальта произошло ДТП с одним пострадавшим. На Московском шоссе, у дома №12, на светофоре друг в друга въехали три автомобиля.

По данным УГИБДД региона, бензовоз «КамАЗ» (водитель – 48-летний мужчина) врезался в легковой автомобиль «Лада». По инерции «Лада» въехала в стоявший впереди Kia (водитель — 48-летняя женщина). Об этом пишут Тверские ведомости. Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено. Травмы получил 65-летний водитель «Лады».

В Москве с начала ноября сотрудниками ГИБДД было выявлено 493 нетрезвых водителя и 589 тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Всего с начала 2021 года почти 1300 водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду.

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