Никакого нарушения международного права при воссоединении Крыма с Россией не было. Об этом 21 ноября заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер, комментируя слова президента Болгарии Румена Радева, что Крым хоть и российский, но его возвращение якобы стало «нарушением международного права».

По его словам, члены общины благодарны Радеву, отождествляющему полуостров с русской землей, так как «так было и будет всегда». Крым — законная часть России, с этим надо считаться международному сообществу, добавил Абажер.

Референдум о воссоединении с РФ в 2014 году прошел в строгом соответствии с конституцией Украины и Крыма, поэтому нарушения международного права не было, подчеркнул он.

«Была воля крымского народа, который восстановил историческую справедливость, и Крым вернулся туда, где ему и положено быть по праву», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе голосования крымский народ продемонстрировал свою волю. Ни Киев, ни армия, ни силовики, которых на полуострове было более 30 тыс., не препятствовали проведению референдума, добавил Абажер. По его мнению, все осознавали, что крымчане следуют конституции.

Если Радев посетит Крым, то изменит свои оценки крымского референдума, понадеялся Абажер.

18 ноября Радев, претендующий на второй президентский срок, напомнил, что Крым является частью России. Однако он отметил «нарушение международного права», которое якобы имело место. Болгары поддержали заявление политика.

В связи с высказываниями Радева в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.