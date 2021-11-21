Минтруд с 1 января 2022 года изменит порядок выплаты пенсий и контроль за их начислением

Начиная с 1 января следующего года в России вступит в силу новый порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом 21 ноября пишет «Парламентская газета».

Так, согласно утвержденным Министерством труда и социальной защиты новым правилам, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС любого характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, — смогут раньше текущего месяца. Для этого гражданину необходимо просто написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Также нововведения предусматривают возможность выбрать, каким именно способом пенсионер хотел бы получать выплаты — через почту или другую организацию.

Еще в соответствии с внесенными изменениями можно будет удержать определенную сумму из выплат в том случае, если гражданин получал пенсию в большей сумме, чем ему положена. В то же время тем, кому выплаты начислялись из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), прекративших свою работу, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого нужно направить заявление в ПФР.

Одним из ключевых моментов нового порядка является освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий пожилых россиян, официально признанных банкротами.

Кроме того, теперь пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого опять же следует обратиться в ПФР.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что в 2022 году в РФ изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. В частности, согласно постановлению правительства, принципиальные изменения коснутся оценки доходов российских семей.

9 ноября Минтруд РФ сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.