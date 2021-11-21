Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Общество
Гинцбург оценил идею переждать вакцинацию других от COVID-19
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Спорт
Кэррик заменит Сульшера в ближайших матчах «Манчестер Юнайтед»
Мир
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
Мир
В ВОЗ оценили ситуацию в логистическом центре на границе Польши и Белоруссии
Политика
Болгарская община заявила об ошибке Радева при оценке воссоединения Крыма с РФ
Общество
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Мир
Польша допустила закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

Минтруд с 1 января 2022 года изменит порядок выплаты пенсий и контроль за их начислением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начиная с 1 января следующего года в России вступит в силу новый порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом 21 ноября пишет «Парламентская газета».

Так, согласно утвержденным Министерством труда и социальной защиты новым правилам, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС любого характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, — смогут раньше текущего месяца. Для этого гражданину необходимо просто написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Скатертью стелется: кому могут отказать в пенсии при отъезде за рубеж
Эксперты назвали возможные причины приостановки денежных выплат

Также нововведения предусматривают возможность выбрать, каким именно способом пенсионер хотел бы получать выплаты — через почту или другую организацию.

Еще в соответствии с внесенными изменениями можно будет удержать определенную сумму из выплат в том случае, если гражданин получал пенсию в большей сумме, чем ему положена. В то же время тем, кому выплаты начислялись из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), прекративших свою работу, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого нужно направить заявление в ПФР.

Одним из ключевых моментов нового порядка является освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий пожилых россиян, официально признанных банкротами.

Кроме того, теперь пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого опять же следует обратиться в ПФР.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что в 2022 году в РФ изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. В частности, согласно постановлению правительства, принципиальные изменения коснутся оценки доходов российских семей.

9 ноября Минтруд РФ сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021