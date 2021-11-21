Десять современных шахматных клубов хотят открыть в Псковской области

В связи с созданием в Дедовичском районе Псковской области первого современного шахматного клуба глава района Геннадий Афанасьев и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке развития шахмат.

Развитие данного вида спорта и создание современных шахматных клубов в регионе осуществляются в соответствии с программой «Подари детям шахматный клуб». Об этом пишет Псковская лента новостей.

Как отметил Дмитрий Шахов, на основе данного соглашения будут разработаны соглашения и для других муниципалитетов, в которых при поддержке глав районов и Фонда президентских грантов планируется открыть еще 10 современных шахматных клубов.

Сборная России по шахматам обыграла команду Соединенных Штатов и победила в элитном дивизионе второй онлайн-олимпиады, финал которой состоялся 15 сентября. Таким образом, команда РФ становится победителем онлайн-олимпиады Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уже второй год подряд. Итоговый счет каждой из двух решающих партий составил 3,5:2,5 в пользу россиян. В первых встречах убедительную победу одержали Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью сыграли Александра Костенюк, Полина Шувалова и Даниил Дубов, поражение потерпел Андрей Есипенко. Во вторых партиях лидировали Александра Костенюк и Лея Гарифуллина. Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно при этом сыграли вничью, а Есипенко проиграл.