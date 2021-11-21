Опубликовано видео с места обнаружения выпавшего из багажника тела в Ленобласти

Опубликовано видео с места ДТП в Ленинградской области, где из багажника машины выпал труп мужчины. Соответствующие кадры находятся в распоряжении «Известий» в воскресенье, 21 ноября.

На опубликованном видео можно заметить, как автомобиль Mitsubishi Galant, который врезался в столб, стоит на 24-м км трассы Санкт-Петербург — Сортавала. Из багажника автомобиля торчат различные предметы. По словам очевидцев, при осмотре машины были найдены две лопаты и веревка.

Утром 20 ноября Mitsubishi Galant влетел в дорожное разградительное ограждение на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области. После удара из багажника иномарки выпало тело мужчины с перерезанным горлом.

Трое подозреваемых сбежали в лес, бросив иномарку на трассе. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Полицейские задержали в Ленобласти троих мужчин, находившихся в машине, спустя день, 21 ноября. По данным Telegram-канала 112, убитым оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. По некоторым данным, между Казиняном и его знакомыми произошел конфликт, в ходе него бизнесмен был убит одним из гостей, который затем поджег гараж.