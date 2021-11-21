В ВОЗ оценили ситуацию в логистическом центре на границе Польши и Белоруссии

Ситуацию в логистическом центре «Брузги», куда недавно были перемещены все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе Польши и Белоруссии, можно назвать непростой. Об этом 21 ноября по итогам своего визита в центр заявил журналистам директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джеральд Рокеншауб.

«Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания», — сказал он.

Рокеншауб также отметил, что в настоящее время ВОЗ изучает влияние на здоровье слезоточивого газа, который польские пограничники недавно использовали против беженцев.

Кроме того, он сообщил, что ВОЗ намерена отправить в «Брузги» медикаменты, различные медицинские принадлежности и предметы личной гигиены.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» сообщил, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят, как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев, возмутился Лукашенко.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.