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Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ

Захарова: публикация переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ сформирует непредвзятое мнение
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Публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским и немецким министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которая касалась организации саммита в нормандском формате, позволит общественности формировать собственное, непредвзятое мнение. Об этом заявила в воскресенье, 21 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что Лавров публично неоднократно поправлял коллег и делал это очень интеллигентно и вежливо.

«Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикация МИД РФ данной переписки — блестящий и решительный шаг. Песков также согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. По его словам, «нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий».

Ранее, 17 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно вышеуказанной встречи. В частности, в одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ все чаще сталкивается с искажением своей позиции и роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

В частности, Париж и Берлин заявляли о якобы нежелании российской стороны вести встречи в нормандском формате. 7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате. В Москве подчеркивали, что встреча ради встречи не будет полезна и нужен серьезный фундамент для ее проведения.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, он остается одним из наиболее острых для России. Он добавил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают демаршам Киева.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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