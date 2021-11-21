Кэррик заменит Сульшера в ближайших матчах «Манчестер Юнайтед»

Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, пресс-служба ФК в Twitter.

«Майкл Кэррик теперь возглавит команду на предстоящие игры, в то время как клуб планирует назначить временного менеджера до конца сезона», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сульшеру 48 лет, он возглавлял футбольную команду с декабря 2018 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

27 октября нидерландец Рональд Куман покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

Главным тренером «Барселоны» 6 ноября стал Хави Эрнандес. Команда заключила со специалистом контракт до конца текущего и еще на два будущих сезона.