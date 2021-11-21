Россия и США готовят совместную исследовательскую миссию на Венеру

По информации «Роскосмоса», Россия и США отправят совместную миссию на Венеру. Объединение усилий упростит задачу в экономическом плане, а также с точки зрения техники и науки, передает телеканал «Известия». Космическая миссия получит название «Венера-Д». Комплексная исследовательская программа должна стартовать в конце 2020-х годов. Изучить предстоит поверхность планеты и внутреннее строение, а также окружающую плазму.

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