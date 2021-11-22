80 лет назад в окруженном блокадным кольцом Ленинграде начала действовать военно-автомобильная дорога № 101. 22 ноября 1941 года — одновременно печальный и радостный день. Печальный он потому, что к тому времени уже более двух месяцев город находился в блокаде немецких и финских частей. Но именно 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера в Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием. Ледовую трассу ленинградцы назвали Дорогой жизни. Это был единственный путь, позволивший поддерживать связь с Большой землей.

До начала блокады в город доставили из Ярославской, Калининской областей и из Прибалтики свыше 83 тыс. т зерна, муки и круп. Среднесуточная выпечка хлеба в Ленинграде в августе составляла 2305 т. На 27 августа имелось: муки и зерна на 17 дней, круп на 29 дней, рыбы на 16 дней, мяса на 25 дней, масла животного на 29 дней. На 1 сентября запаса нефтепродуктов хватило бы на 20 суток, угля — на 80, дров — на 18 суток.

До наступления ледостава Дорогой жизни служила акватория Ладожского озера — пока по нему была возможна навигация. Когда движение судов прекратилось, началась эпопея бесконечного мужества и стойкости — и не только водителей полуторок, но и всех людей, которые участвовали в обеспечении легендарного маршрута.

Понимая, что круглогодично обеспечить поставку продовольствия по акватории Ладоги невозможно, в октябре руководство страны и города решает проложить ледовую автомобильную трассу через озеро. 13 ноября начальник тыла Ленинградского фронта Феофан Лагунов подписал приказ «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи. Ширина двусторонней трассы должна была составлять 10 м, протяженность — 32 км. Через каждые 5 км обустраивались питательно-обогревательные пункты для обслуживающих дорогу людей и эвакуируемых пассажиров.

С 15 по 19 ноября на замерзшую поверхность озера выходили 12 групп специалистов, которые обследовали установившийся лед. 20 ноября уже обустроенную ВАД №101 проверили на прочность с помощью конного обоза. На восточный берег Ладожского озера был отправлен батальон конно-транспортного полка. Штатных военнослужащих в нем было не больше половины, остальные — городские жители. Лошади были истощены, шли почти без фуража — обозники надеялись получить его на восточном берегу озера.

Конно-санный обоз примерно в 350 упряжек вышел на лед по Вагановскому спуску у деревни Коккорево. Двигался он колонной по одному с дистанцией 30–35 м, растянувшись на несколько километров. На девятом километре путь преградила широкая трещина, на поиски надежного перехода ушло много часов. Потом обоз попал на тонкий лед. Он трескался под копытами лошадей, в хвосте колонны люди и лошади начали проваливаться. В поисках надежного льда пришлось снова петлять по озеру. До суши добрались уже затемно. Личный состав батальона получил сухой паек, а для лошадей пришлось добывать из-под снега мерзлую траву и мох — никакого фуража здесь не оказалось.

Забрав с восточного берега и погрузив на сани мешки с мукой, обозники двинулись обратно. Ночной путь оказался еще более сложным и опасным. Люди и лошади снова проваливались под лед. В некоторых местах мешки с мукой приходилось выгружать, проводить сани порожняком, а мешки переносить на руках. Но 21 ноября в город доставили на санях 63 т муки.

Уже 22 ноября 1941 года по льду пошли грузовики. Чтобы лед не раскололся, автомобили передвигались со скоростью не выше 35 км/ч, а расстояние между автомобилями составляло 70–80 м. Эти параметры удалось установить благодаря изобретению Наума Рейнова. Прибор получил название прогибограф. Он регистрировал колебания льда на временном отрезке от 0,1 секунды до суток, это позволяло предупредить проблему резонанса, возникавшего при совпадении скорости грузовика со скоростью волны подо льдом.

По льду Ладоги шли даже танки. Специальное научное исследование определило предел прочности льда для разных типов транспорта и военной техники, включая самолеты и танки. Благодаря этому удалось перегнать более 700 боевых машин. Помимо военной техники, произведенной в осажденном городе, по Дороге жизни вывозили промышленное оборудование и культурные ценности. Немногие знают, что потолочные плафоны на станции метро «Новокузнецкая» в Москве украшены мозаиками профессора Владимира Фролова, вывезенными из Ленинграда по ладожскому льду.

На многих снимках тех лет видно, что полуторки передвигались с включенными фарами. Казалось бы, это нелогично, ведь дальний свет фар давал возможность немцам бомбить караваны. Оказывается, немецкие артобстрелы были менее опасны — больше всего жертв собрал лед, а освещение давало возможность водителям не попасть в полынью. На самом деле Дорога жизни — это не одна трасса, а несколько: по мере того как лед «уставал», дорога перемещалась в сторону.

С ноября 1941 по апрель 1942 года здесь работали около 4 тыс. автомобилей, не считая гужевого транспорта. Каждая четвертая машина не вернулась из рейса, провалившись в полынью или попав под обстрел. К марту 1942 года с Ладоги отбуксировали 1577 поврежденных автомобилей. Не хватало горючего, инструментов, запчастей. Но на ВАД №101 царила строгая дисциплина. Об этом, в частности, свидетельствует такой случай. Однажды водитель полуторки Трофим Савченков при перевозке продуктов не обратил внимание на нехватку одной коробки с сыром. Когда недостача была обнаружена, Савченкова отправили под суд. И именно такие жесткие на сегодняшний взгляд меры дали результат. За две блокадные зимы по ледовой дороге было перевезено более 1 млн т грузов и эвакуировано около 1,5 млн человек.

Автор — председатель общественной организации «Историческое сознание»

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