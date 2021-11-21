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Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

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В настоящее время идет основательная подготовка встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, повестка готовящегося саммита огромна. Об этом сообщил в воскресенье, 21 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон выставляет Москве ряд претензий. Среди них и тема Украины. Как добавил замминистра, американской стороне надо «объяснять детально, что и как происходит».

19 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил некоторые темы предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые могут пройти уже до конца этого года.

По его словам, обязательно будут обсуждаться Украина и провокационные действия вооруженных сил НАТО у российских границ.

В тот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти до конца года.

10 ноября о встрече Путина и Байдена до конца этого года в онлайн-формате сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к переговорам между Москвой и Вашингтоном. Отмечалась возможность встречи двух лидеров в начале 2022 года.

Первый саммит Путина и Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. После мероприятия президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то же время Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

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