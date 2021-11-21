Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки по нормандскому формату

Публикация МИД РФ переписки, касающейся организации саммита в нормандском формате, является не традиционным для дипломатии явлением, но блестящим и решительным шагом. Такое мнение выразил в воскресенье, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, 17 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно вышеуказанной встречи. В частности, в одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии вот такой блестящий шаг был предпринят», -— отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он также согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. По словам представителя Кремля, «нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий».

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, он остается одним из наиболее острых для России. Он добавил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают демаршам Киева.

11 октября Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и врио федерального канцлера Германии Ангелой Меркель вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.