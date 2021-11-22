Терапевт назвал необычные симптомы инфаркта

Тяжесть в желудке и высокая потливость могут быть признаками начинающегося инфаркта. Об этом сообщил на своем сайте британский портал Express со ссылкой на терапевта и врача-диетолога Алка Пателя.

Как он напомнил, главным признаком сердечного приступа остается боль в груди, но существует целый спектр других важных симптомов, которые игнорировать нельзя.

Область живота также может стать предвестником сердечного приступа, отметил он.

«Когда сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту», — сказал врач.

«Длинный блуждающий нерв», идущий к кишечнику, также соединяется с сердцем и раздражается во время сердечного приступа.

Кроме того, признаком инфаркта может стать избыточная, внезапно возникшая потливость. Ее причина в том, что для перекачивания крови через сузившиеся или закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В итоге тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время напряжения.

Если потоотделение сопровождается резкой болью в груди, головокружением, болью в области живота, то это может свидетельствовать о начальной стадии инфаркта. В этом случае надо сразу обратиться за квалифицированной помощью кардиолога.

Ранее в ноябре врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», в чем может заключаться причина учащенного сердцебиения, или тахикардии. По ее словам, она возникает при физической нагрузке, стрессе, беременности, а также бывает у детей, подростков и людей с низким артериальным давлением.