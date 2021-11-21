В МЧС предупредили об опасности образования смерчей над Черным морем

Экстренное предупреждение о возможности формирования смерчей над Черным морем объявлено в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем. В период с 13:00 по 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — указано в заявлении.

Ранее в этот день Гидрометцентр России отметил, что налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до 22:00 понедельника.

20 ноября в столице и Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега. Синоптики прогнозировали самый сильный снегопад, каких не было в течение последних 73 лет.