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С 1 января 2022 года в России изменят порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением

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В России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила «Парламентская газета».

Соответствующие изменения утверждены Министерством труда и соцзащиты РФ. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории с веденным режимом ЧС вне зависимости от его характера, смогут раньше установленной даты.

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Для того, чтобы россиянин получил назначенную ему пенсионную выплату, ему необходимо известить о своем намерении Пенсионный фонд (ПФР). Кроме того, пенсионеры также смогут выбрать способ получения соответствующей выплаты.

Согласно утвержденному порядку, если гражданину РФ была начислена пенсия в большем размере, чем полагается, то новые правила позволяют удержать определенную сумму из выплат. Однако тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого пенсионеру также следует обратиться к ПФР, передает «Газета.Ru».

Вместе с тем отмечается, что из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. Если пенсионер умер, то его выплаты, которые он не смог получить при жизни, получат наследники после обращения в ПФР.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. В тот же день комитет Госдумы по соцполитике до конца года отметил готовность внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

9 ноября сообщалось, что страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года станут назначать без заявлений со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС.

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