Около 100 мигрантов госпитализировали в Белоруссии

Медики госпитализировали около 100 беженцев из логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии и Польши. Один из мигрантов доставлен в больницу с тяжелой формой COVID-19. Об этом 21 ноября сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда в своем докладе делегации ВОЗ, прибывшей в центр.

По словам главы управления здравоохранения города, большинство пациентов доставляют в Гродно в университетскую клинику и больницу скорой медицинской помощи. Детей госпитализируют в в детскую клиническую больницу, беременных — в перинатальный центр, отмечает Белта.

Одна из основных причин госпитализации — пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, а также травмы, полученные на границе.

«Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», — подытожила Кеда.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что литовские силовики за минувшие сутки пытались вытеснить на территорию республики девять групп мигрантов общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек. Как отметили в службе, на границе 20 ноября в тяжелейших условиях находились три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети.

18 ноября мигранты стали покидать лагерь на границе с Польшей. Они отправились в белорусский логистический центр. Белорусская сторона неоднократно обращала внимание негуманное отношение польских силовиков к мигрантам. Так, в отношении беженцев применяются водометы, химикаты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.