Израильские полицейские застрелили напавшего на прохожих мужчину

Израильские полицейские застрелили нападавшего на прохожих мужчину с огнестрельным оружием. Инцидент произошел в Старом городе в Иерусалиме в воскресенье, 21 ноября. Кадры с места происшествия опубликованы в Twitter.

Согласно предварительным данным, злоумышленник убил одного человека, еще трое были ранены. У пострадавших медики диагностировали различные степени тяжести полученных ранений.

Местное издание Kan, в свою очередь, уточняет, что нападавшим оказался житель восточной части города. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Кроме того, полицейские также получили травмы, но легкого характера.

Израильские СМИ называют произошедшее терактом.

Ранее, 14 ноября, на юге Израиля в Беэр-Шеве два человека пострадали в результате массового конфликта со стрельбой в больнице «Сорока» и на парковке возле госпиталя. Конфликтующие бросали камни и стреляли из оружия.

Конфликт разгорелся между членами двух семейных кланов.