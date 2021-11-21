В Ленобласти задержали перевозивших труп в багажнике мужчин

Полицейские в Ленинградской области задержали троих мужчин, находившихся в автомобиле из багажника которого после ДТП выпало тело убитого. Об этом 21 ноября сообщил портал 47news.

Задержание проводили оперативные сотрудники полиции утром 21 ноября. По данным источника РЕН ТВ, попавший в аварию автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья.

Утром 21 ноября Mitsubishi Galant влетел в дорожное разградительное ограждение на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области. После удара из багажника иномарки вылетело тело мужчины с перерезанным горлом.

Трое подозреваемых сбежали в лес, бросив иномарку на трассе. В автомобиле при осмотре нашли лопаты, веревки и полиэтилен. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По уточненным данным, убийство произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. С 50-летним мужчиной расправились в гаражном кооперативе «Лагуна». Обстоятельства убийства и роль каждого из подозреваемых выясняют следователи.