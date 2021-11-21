В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии

России с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий. Обновленные положения утвержден Минтрудом.

Как отмечает «Парламентская газета» 21 ноября, теперь раньше установленного срока начнут выплачивать и доставлять пенсии в регионы, где действует режим ЧС. Для этого получателю выплаты необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд (ПФР).

Помимо этого, начнут действовать следующие нововведения:

Появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке. Так, в заявлении о доставке пенсии желающий получать ее через почту или другую организацию, занимающуюся доставкой, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце выплаты на свой счет в банке.

При наличии такой информации территориальный орган ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет пенсионера не позднее трех рабочих дней.

2.Кроме того, с 1 января будет запрещено удержание из пенсий по судебным листам в случае, если пенсионер признан банкротом.

По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники, направившие соответствующее заявление в ПФР.

Россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, всё равно получат накопительную часть. В таком случае выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей. При этом индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль в 2022 году, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м.