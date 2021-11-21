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CBS: США считают, что вероятность вторжения России на Украину растет с похолоданием

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Представители разведки США предупредили европейских союзников о якобы росте вероятности вторжения России на Украину по мере похолодания. Об этом 20 ноября сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

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Телеканал уверяет, что без вмешательства Запада вооруженные силы РФ «могут войти» на территорию Украины в течение нескольких недель.

Журналисты ссылаясь на разведку США, но не приводя никаких фактов или подтверждений, указали якобы на сосредоточенность российских войск у границы с Украиной. При том, что даже сам Киев опровергал неоднократно подобные домыслы западных СМИ.

В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. При этом, какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам неизвестно.

13 ноября президент России Владимир Путин назвал распространяемые на Западе заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. Российский лидер отметил, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал Bloomberg, в котором также говорилось о якобы готовящемся вторжении, является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

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