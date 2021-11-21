CBS: США считают, что вероятность вторжения России на Украину растет с похолоданием

Представители разведки США предупредили европейских союзников о якобы росте вероятности вторжения России на Украину по мере похолодания. Об этом 20 ноября сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Телеканал уверяет, что без вмешательства Запада вооруженные силы РФ «могут войти» на территорию Украины в течение нескольких недель.

Журналисты ссылаясь на разведку США, но не приводя никаких фактов или подтверждений, указали якобы на сосредоточенность российских войск у границы с Украиной. При том, что даже сам Киев опровергал неоднократно подобные домыслы западных СМИ.

В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. При этом, какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам неизвестно.

13 ноября президент России Владимир Путин назвал распространяемые на Западе заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. Российский лидер отметил, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал Bloomberg, в котором также говорилось о якобы готовящемся вторжении, является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.