В России отмечается День работника налоговых органов

21 ноября в РФ — День работника налоговых органов. Праздник учрежден указом Владимира Путина в 2000 году, сообщает телеканал «Известия». Налоги в нашей стране взимались еще при первых князьях. Но систематически финансовую систему стали создавать в XV веке. Был создан специальный орган, который ведал поступлениями — Большой приказ. В течение веков фискальная система становилась все сложнее. При Петре I существовали налоги на топоры, бороды и даже на дубовые гробы. К XIX веку появились акцизы и институт податных инспекторов. Фискальную систему продолжали развивать и в советские годы. А самостоятельным ведомством налоговая служба стала 21 ноября 1991 года.

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