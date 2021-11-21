Украина уже заплатила и продолжает платить высокую цену за свою свободу. Об этом 21 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения к народу страны по случаю Дня достоинства и свободы.

По его словам, те, кто отдал за Украину жизнь, никогда не будут забыты.

«И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся», — сказал он в ролике, опубликованном в президентском Telegram-канале.

Как добавил Зеленский, необходимо изменить мышление, так как украинцы не подавлены и не захвачены.

«Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый», — заключил он.

С 2014 года Киев проводит военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

С июня на Украине действует структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Оно занимается координацией сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

9 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Украина в силу типологии истории, недавней и неполноценной государственности не может существовать как самостоятельное государство. По словам политика, элита страны всегда зависела от разных центров силы. Как он отметил, Украина всегда «прислоняется» к более мощным и самодостаточным образованиям.