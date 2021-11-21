На 85-м году жизни скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова

В больнице в Коммунарке на 85-м году жизни умерла писатель и литературовед и критик Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, дочь Чудаковой в своем профиле в Facebook.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала Мария Чудакова.

Время и место прощания будет известно позднее. Отмечается, что писатель скончалась из-за коронавируса.

Мариэтта Чудакова окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, получила степень доктора филологических наук, преподавала в Литературном институте имени А.М. Горького.

По словам литературоведа, семья играла большую роль в ее жизни. Как рассказала Чудакова в одном из постов в Facebook, она вспоминала с теплотой начало семейной жизни, когда денег «в обрез хватало на скудное пропитание и на филологическую литературу».

«В Загс заявились так: я — в мамином осеннем пальто (своего у меня не было), Саша (супруг Чудаковой. — Ред.) — в отцовском брезентовом плаще с огромным масляным пятном... Нам вернули паспорта с проставленной печатью, и Саша скроил рожу, изображая, что жаль чистенькую страничку.... На что я сказала: «Ты этого хотел, Жорж Данден!» («Жорж Данден», французская комедия, ее главный герой стал синонимом простака, совершившего оплошность), — рассказала она.

Большую известность получили публикации Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова», «Булгаков и Пастернак», «Поэтика Михаила Зощенко», «Мастерство Юрия Олеши».