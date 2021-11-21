В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии

В России с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением.

Как сообщает «Парламентская газета» 21 ноября, согласно обновленным положениям, утвержденным Минтрудом, раньше установленного срока начнут выплачивать и доставлять пенсии в регионы, где действует режим ЧС. Для этого получателю нужно обратиться в Пенсионный фонд (ПФР) с заявлением.

Также у россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке. Например, в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать ее через почту или другую организацию, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счет в банке.

При наличии такой информации территориальный орган ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет пенсионера в банке не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах.

Кроме того, с 1 января будет запрещено удержание из пенсий по судебным листам в случае, если пенсионер признан банкротом.

По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники, направившие соответствующее заявление в ПФР.

Россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, всё равно получат накопительную часть.

Также с 1 января изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Так, региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Кроме того, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. 22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.