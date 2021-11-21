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Команда ФСИН одержала победу на Открытом кубке по самбо

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Команда Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России одержала победу в Кубке по самбо. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба World Total Kombat Federation.

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Лучшие спортсмены министерств и ведомств сразились друг против друга в состязании, которое проходило в подмосковных Ястребках на территории парк-отеля «Горизонт».

Уточняется, что второе место заняла сборная министерства обороны России, а тройку лидеров замкнула команда Росгвардии.

Первый открытый Кубок директора ФСИН России проходил в декабре 2019 года. Тогда также команда ведомства заняла первое место.

Два дня бескомпромиссных боев по спортивному и боевому самбо прошли при поддержке легендарного промоутера и президента WTKF Владимира Хрюнова и Генерального партнера WTKF Международного аэропорта «Внуково», уточнили организаторы соревнований.

Накануне глава ФСИН Александр Калашников выступил на открытии ведомственных соревнований.

«Самбо — это наш национальный вид спорта, он родился на территории нашей страны. Самбо объединяет. Оно воспитывает в наших спортсменах, в каждом участнике, самые лучшие качества: мужественность, силу воли, упорство в борьбе, командный дух. Благодаря этому виду спорта человек, владеющий им, в самых критических и трудных ситуациях всегда принимает оптимальные решения, чтобы защитить себя и окружающих», — сообщил глава ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН, в открытии соревнований также приняли участие также президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев, заместитель директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Роман Гаврилов, заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин, замдиректора ФСИН России Александр Хабаров, руководитель дирекции специальных проектов банка ВТБ Александр Ефанов, управляющий директор банка ВТБ Мила Гаспарян, президент международной федерации Самбо Василий Шестаков, заместитель директора - начальник службы выпуска правовых программ Вести ВГТРК - Эдуард Петров.

Отмечалось, что на соревнования приехали 50 участников из 27 регионов. Состязания прошли в трех категориях — спортивное, боевое и женское самбо.

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