РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов из-за снижения спроса

В России отменят или сократят количество рейсов 44 пассажирских поездов. Об этом 21 ноября сообщила дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Причиной названо падение спроса. Однако если будет необходимость, то графики движения поездов пересмотрят в сторону увеличения периодичности, отмечает РБК.

В частности, будут закрыты продажи билетов на поезд № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля. Из Санкт-Петербурга нельзя будет купить билет отправлением с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля.

Также отменяется поезд № 25/26 Санкт-Петербург — Москва, отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая.



На всех направлениях курсируют альтернативные поезда, отметили в ФПК. В период новогодних каникул планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.

Как отмечает «Газета.Ru», речь идет о поездках по Центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, между городами Урала и Дальнего Востока.

13 ноября заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заявил, что законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке компании. По его словам, основная доля пассажиропотока уже имеют QR-коды и меддокументы для предъявления при посадке в поезд в условиях пандемии коронавируса.

В октябре правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.