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РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов из-за снижения спроса

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В России отменят или сократят количество рейсов 44 пассажирских поездов. Об этом 21 ноября сообщила дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

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Причиной названо падение спроса. Однако если будет необходимость, то графики движения поездов пересмотрят в сторону увеличения периодичности, отмечает РБК.

В частности, будут закрыты продажи билетов на поезд № 4/3 МоскваСанкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля. Из Санкт-Петербурга нельзя будет купить билет отправлением с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля.

Также отменяется поезд № 25/26 Санкт-Петербург — Москва, отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая.

На всех направлениях курсируют альтернативные поезда, отметили в ФПК. В период новогодних каникул планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.

Как отмечает «Газета.Ru», речь идет о поездках по Центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, между городами Урала и Дальнего Востока.

13 ноября заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заявил, что законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке компании. По его словам, основная доля пассажиропотока уже имеют QR-коды и меддокументы для предъявления при посадке в поезд в условиях пандемии коронавируса.

В октябре правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

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