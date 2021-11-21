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Тело мужчины выпало из багажника во время ДТП в Ленобласти

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В Ленинградской области труп мужчины выпал из багажника во время аварии на 24-м км трассы Санкт-Петербург — Сортавала. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти недалеко от автомобиля Mitsubishi Galant, который врезался в столб. После аварии несколько человек выбежали из машины и скрылись в лесу, отметили очевидцы.

При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным источника РЕН ТВ, попавший в аварию автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья. В настоящее время трое подозреваемых задержаны.

Ранее, 19 ноября, в припаркованном на улице Маршала Тимошенко в Москве автомобиле было найдено тело мужчины без признаков жизни. Умершим оказался 35-летний предприниматель А. Потапов. Его труп лежал на заднем сиденье Porsche.

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