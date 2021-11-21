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Названо число выписанных штрафов погибшему автоблогеру Губденскому

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Автоблогера Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский, который погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве, за последние несколько лет задерживали за езду без прав и привлекали к административной ответственности. Об этом 20 ноября сообщил Telegram-канал 112.

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В 2021 году ГИБДД выписала Губденскому лишь один штраф, а в прошлом году он привлекался к административной ответственности 13 раз.

Помимо этого, блогер был арестован осенью 2020 года на пять суток за управление автомобилем без прав.

Также известно, что в 2020 году блогера лишали водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.

За полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале, где он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: «Куколка».

По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку. Как сообщили в столичной прокуратуре, накануне аварии Губденский также двигался на машине без номеров по выделенке.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Губденский заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно, и призывал подписчиков так не делать.

ДТП произошло 20 ноября. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

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