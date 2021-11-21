Овечкин приблизился к абсолютному рекорду в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Встреча завершилась со счетом 4:0, Овечкин отличился дублем и результативной передачей.

36-летний россиянин набрал три очка и приблизился к абсолютному рекорду Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (274 шайбы). Александру осталось до него еще две шайбы.

Второй звездой матча был признан защитник Джон Карлсон, который отдал две результативные передачи и вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голевым пасам (420), пишет «Спорт Экспресс».

Овечкин в этом сезоне набрал 29 (14+15) очков в 18 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардирови и второе в списке снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.

Кроме того, на счету Овечкина уже 744 шайбы в карьере, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов регулярок НХЛ.