МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Пекин понизил дипломатические отношения с Вильнюсом до уровня поверенного в делах. Причиной названо открытие представительства Тайваня в Литве, сообщил 21 ноября телеканал CCTV.

Действия Литвы Китай рассматривает как нарушение принципа «одного Китая» и его территориальной целостности. Также Пекин обвинил Вильнюс во вмешательстве в свои внутренние дела. Кроме того, Китай уверен, что Литва нарушила политические обязательства, взятые по установлению дипотношений между двумя странами.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», —цитирует телеканал официального представителя МИД КНР.

Представительство Тайваня заработало в Литве 18 ноября. До этого Китай заявлял протесты.

При этом Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань».

Как напоминает «Газета.Ru», Китай не контролирует Тайвань с 1949 года. После гражданской войны на остров сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого государства с центром в Пекине.

5 ноября Китай выразил протест США за вмешательство во внутренние дела Китая на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». Любые попытки и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела Китая и запугивание, приведут к кровопролитию, предупредили в китайском военном ведомстве.

Днем ранее 4 ноября власти Китая сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. 2 ноября экс-премьер Литвы, европарламентарий Андрюс Кубилюс в своем Facebook рассказал, что в состав группы вошли семь депутатов ЕП.