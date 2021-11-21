Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. До вечера понедельника, 22 ноября, в столице продлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается 21 ноября сайте Гидрометцентра России.

Так, опубликованная синоптиками прогностическая карта предупреждений по Москве и области окрашена желтым. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до 22:00 понедельника. Отмечается, что в столице ожидается гололедица, в области — налипание мокрого снега.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что за прошедшие сутки прирост осадков в Москве составил 11 мм. По предварительным расчетам синоптиков, выпала пятая часть месячной нормы.

20 ноября в столице и Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега. Синоптики прогнозировали самый сильный снегопад, каких не было в течение последних 73 лет.