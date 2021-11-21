Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем и результативной передачей.

Встреча прошла 20 ноября в Сан-Хосе и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Помимо Овечкина дубль сделал Конор Шири. Овечкин также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 броска и во втором матче подряд и в третий раз в сезоне сыграл на ноль, пишет «Спорт Экспресс».

На счету Овечкина уже 744 шайбы в карьере, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов регулярок НХЛ.

25 октября Овечкин в матче против «Оттавы Сенаторз» (7:5) оформил дубль и тем самым установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив минимум две шайбы в своем 84-м гостевом матче.