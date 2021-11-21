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Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы

Собянин: число мигрантов на стройках Москвы снизилось более чем в два раза
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Число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза. Об этом 21 ноября в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока, с одной стороны, с другой — объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года», —сказал столичный градоначальник.

По словам Собянина, строительство не заморожено, оно активно ведется. Одновременно в рамках городского заказа количество мигрантов-строителей на стройках снизилось более чем в два раза.

«Это хороший результат», — заключил Собянин.

17 ноября Собянин заявил, что число мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть уменьшено. Он призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию в отрасли.

1 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

7 октября опрошенные «Известиями» девелоперы и риелторы сообщили, что потребность в рабочих на стройках в России составляет 1–1,5 млн человек, поэтому девелоперы давно ждали конкретных шагов по устранению дефицита трудовых мигрантов.

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