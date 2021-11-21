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Эксперт счел авианосцы США беззащитными перед Россией и Китаем

WSJ: Россия обзавелась эффективным оружием, делающим авианосцы ВМС США беспомощными
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Авианосный флот Соединенных Штатов в случае конфликта не сможет приблизиться к Китаю или России, чтобы отправить в бой истребители F/A-18 Super Hornet. Также никаких шансов нет и у самолетов пятого поколения F-35. Об этом заявил капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс, его слова приводит издание The Wall Street Journal.

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Авианосцы США не предназначены для нанесения ударов по целям на берегу gри наличии обороны, подчеркнул Хендрикс. Чтобы конкурировать с вооружением России и Китая, Вашингтону следует развивать дальность выстрелов, отметил он.

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям», — приводит издание слова военнослужащего.

Отмечается, что Пекин и Москва используют вооружение, которое мешает авианосцам подходить слишком близко: корабли смогут стоять только на расстоянии 1 000 миль (1609,3 км) от берега, что делает берег недоступным и для американских истребителей.

В то же время на вооружении КНР имеются противокорабельные ракеты Dong Feng-21, которые, предположительно, способны поражать цели на расстоянии более 1500 км. Российские оборонные комплексы также обладают впечатляющим радиусом действия, отмечается в материале. И если ракеты ВС РФ смогут обогнуть земной шар, то никто из экспертов не удивится, указал эксперт.

Вместо того, чтобы устранить серьезную уязвимость своих авианосцев, ВМФ тратит время, деньги и энергию на новую программу создания реактивных истребителей, подытожил Хендрикс.

Авианосцы США окажутся бесполезны в противостоянии с потенциальным противником, если в рамках модернизации на кораблях не появятся новые беспилотные или пилотируемые самолеты дальнего радиуса действия, заключил Хендрикс.

Ранее, 21 октября, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что после презентации иностранцам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-Э» «долго не стихали аплодисменты». Иностранный заказчик был поражен тем, как «Искандер-Э» попал ракетой с расстояния 180 км ровно в перекрестие наземной мишени размером 30х30 м, отметили в корпорации.

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