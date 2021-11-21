Для убивших кота Кузю живодеров потребовали максимальный срок

Зооактивистка из Санкт-Петербурга Маргарита Фрудникова выступила за максимальное наказание для людей, убивших кота в Северодвинске.

В беседе с РЕН ТВ, опубликованной 21 ноября, женщина отметила, что зоозащитники не смогли остаться в стороне, узнав про жестокое убийство 14-летнего кота.

«Мы считаем, что это преступление. Они убийцы, а убийцы должны сидеть в тюрьме. К акции подключилось несколько городов. Мы организовали сбор подписей для суда, который находится в Северодвинске, и просим значить живодерам максимальный срок наказания — 5 лет лишения свободы», — рассказала она.

В свою очередь зоозащитница Екатерина Богуславская отметила, что удалось собрать и отправить в Северодвинск около 1300 подписей неравнодушных петербуржцев.

«Люди приходили после работы, приезжали из Ленобласти, чтобы подпись поставить. Живодеры в нашем обществе — это угроза абсолютно для всех. Среди нас такая нечисть находиться не должна, закон должен работать», — подытожила она.

Вызвавшее широкий резонанс новость о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске появилась в начале октября. В преступлении подозреваются жители города Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца пара выкрала у матери Артема, предположительно, для того чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным снимали на видео и выкладывали в Сеть. Возбуждено уголовное дело. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю», с требованием сурового наказания обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. В акции уже поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России. К утру 21 ноября подпись под петицией поставили более 238 тыс. человек.