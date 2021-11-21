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В России выявили 36 970 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в России выявили 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщили 21 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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«Зафиксировано 1252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (3438), Санкт-Петербурге (2496) и Московской области (1909).

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировали 9 331 158 случаев заболевания, 264 095 летальных исходов и 8 024 930 выздоровевших.

20 ноября сообщалось, что ученые из Имперского колледжа в Лондоне провели исследование, в ходе которого сравнили между собой классический «Дельта»-штамм коронавируса и его субварианты.

Наибольшее внимание эксперты уделили последнему ответвлению COVID-19 — AY.4.2.

Ученые сообщили, что из всех пациентов, заразившихся именно этим вариантом, лишь у 33% наблюдались классические симптомы COVID-19.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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