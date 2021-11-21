Под Оренбургом в результате ДТП погибли два человека

Два человека стали жертвами ДТП с участием внедорожника и грузовика в Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД в регионе.

По данным ведомства, авария произошла на 1223-м километре трассы Москва–Челябинск. Ее виновником стал водитель автомобиля Great Wall Hover, который при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.

В результате 47-летний водитель внедорожника и его 41-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Накануне в Ростовской области в ДТП с участием 19-летнего водителя погиб подросток, другой несовершеннолетний с травмами был госпитализирован. В селе Жуковском Песчанокопского района водитель автомобиля Kia Sportage сбил подростков, которые прогуливались по обочине.