Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Болгары поддержали заявление своего президента о Крыме
Экономика
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Общество
В Казани возбудили дело из-за продажи контрафакта после отравления метанолом
Мир
МВД Франции отправило спецназ в Гваделупу для подавления беспорядков
Мир
Прощание девочки с Байденом на Дне благодарения назвали «приемом карате»
Наука
Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовую площадку космодрома Байконур
Мир
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
Спорт
«Барселона» с тренером Хави одержала победу над «Эспаньол» в дерби
Мир
Делегация РФ прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами
Мир
Движение «Желтые жилеты» во Франции встретило третью годовщину шумным маршем

Эксперт оценила возможное введение геномной регистрации мигрантов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геномная регистрация мигрантов будет способствовать раскрываемости преступлений. Такое мнение в воскресенье, 21 ноября, высказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Встали в стройку: власти ждут рекордного прироста миграции за 25 лет
Как восстанавливается этот показатель на фоне пандемии

Как отметила эксперт, расширение списка лиц, которые должны обязательно проходить геномную регистрацию, указанных в федеральном законе от 03.12.2008 № 242-ФЗ, поможет в расследовании уголовных дел. В то же время она подчеркнула, что при проведении этого процесса необходимо соблюдать принципы гуманизма и конфиденциальности.

«С учетом общественной опасности преступлений и сложности их расследования следует предусмотреть обязательную геномную регистрацию подозреваемых, обвиняемых в этих преступлениях, включая мигрантов. Это позволит расширить банк данных и повысить влияние геномной регистрации на выявление лиц, совершивших особо опасные криминальные деяния среди этой категории лиц», — приводит слова Куровской ТАСС.

Ранее, 1 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект. По ее словам, это связано с ростом количества противоправных действий трудовых мигрантов, что ведет к обострению криминогенной ситуации в стране.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021