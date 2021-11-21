Эксперт оценила возможное введение геномной регистрации мигрантов

Геномная регистрация мигрантов будет способствовать раскрываемости преступлений. Такое мнение в воскресенье, 21 ноября, высказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Как отметила эксперт, расширение списка лиц, которые должны обязательно проходить геномную регистрацию, указанных в федеральном законе от 03.12.2008 № 242-ФЗ, поможет в расследовании уголовных дел. В то же время она подчеркнула, что при проведении этого процесса необходимо соблюдать принципы гуманизма и конфиденциальности.

«С учетом общественной опасности преступлений и сложности их расследования следует предусмотреть обязательную геномную регистрацию подозреваемых, обвиняемых в этих преступлениях, включая мигрантов. Это позволит расширить банк данных и повысить влияние геномной регистрации на выявление лиц, совершивших особо опасные криминальные деяния среди этой категории лиц», — приводит слова Куровской ТАСС.

Ранее, 1 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект. По ее словам, это связано с ростом количества противоправных действий трудовых мигрантов, что ведет к обострению криминогенной ситуации в стране.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.