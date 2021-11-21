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Британские ученые назвали три средства для продления жизни

Британские ученые назвали три средства, помогающих снизить риск возрастных заболеваний
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Британские ученые назвали три повседневные привычки, которые могут снизить риск возрастных заболеваний и, следовательно, продлить жизнь.

В первую очередь британские ученые советуют употреблять меньше сахара, ведь его обильное потребление ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и диабету. Умеренное потребление сахара замедлит старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние, пишет Daily Express в пятницу, 19 ноября.

Также доктор Дэвид Синклер — автор книги о долголетии — советует ежедневно принимать по 1000 мг антиоксиданта ресвератрола. Данное вещество содержится в красном вине, а также ряде других продуктов и противостоит болезням сердца, раку, диабету, ожирению. Кроме того, он тоже замедляет старение.

Третье средство поддержания здоровья и продления жизни — это витамин D. Уровень его содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Вырабатывается витамин D в организме при попадании прямых солнечных лучей на кожу, однако осенью и зимой мы не получаем достаточного уровня этого вещества. Восполнить его можно с помощью лекарственных средств.

18 ноября ученые из Великобритании и Новой Зеландии доказали, что важнейшим фактором эффективности диет для похудения при диабете второго типа является низкая калорийность употребляемой пищи. Согласно их работе, помимо генетической предрасположенности начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом.

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