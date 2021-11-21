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Сурков заявил об угрозе дестабилизации политической ситуации в России

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Увеличение хаоса в стране характеризуется как неизбежный процесс, свойственный любой социальной системе, — подобный сценарий можно спокойно спроецировать и на Россию, и на другие государства, при том решить проблему посредством либеральных «экспериментов» невозможно. Таким мнением поделился бывший помощник президента России Владислав Сурков в субботу, 20 ноября.

Свои размышления о политических процессах в России и мире он представил в формате сопоставления законов физики с происходящими в общественной и политической реальностях событиями.

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«Методично вытесняемый из обеих реальностей (материальной и виртуальной) хаос уходит в слепые зоны общественной жизни. Он стимулирует стихийное распространение неафишируемых коллективных практик, направленных не против мейнстрима, а параллельно ему. Люди не хотят быть против. Люди хотят быть параллельно, не пересекаясь с системой без крайней нужды», — передает его слова издание «Актуальные комментарии».

Он уточняет, что в теории энтропия имеет свойство нарастать в замкнутых, закрытых системах, что подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар», чтобы хаос отступил. Но при такой «разгерметизации систем» могут произойти неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения», а это повлечет за собой «необратимую дестабилизацию».

Крупнейшим поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок автор называет США.

«Надо отметить (не без удивления), что фирменная американская нестабильность очень рентабельна и пользуется феноменальным спросом», — продолжает Сурков.

У КНР аналитик замечает «гигантские резервы хаоса, накопленные дисциплинированной нацией».

«Если приложить ухо к Великой стене, можно услышать, как у них закипает. Когда внутренние противоречия Поднебесной перельются через край, она превратится в важнейшего эмитента энтропии, оспорив и по этой теме американское лидерство», — полагает он.

Нынешнюю ситуацию Сурков характеризует как многополярность мира. В следующем историческом цикле, уверен он, забытые сегодня глобализация и интернационализация накроют сумеречное многополярье.

«И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — заключает автор, пишет «Газета. Ru».

По словам политолога Марата Баширова, суть статьи политика в том, что для организации стабильного государства социальная энтропия (тенденция к распаду страны на составляющие) должна кристаллизовываться «вне границ государства».

Тогда как зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что повышение хаоса, о котором говорит Сурков, — это процесс становления системы, уточняет «РИА Новости».

18 июня Сурков заявил, что «передозировка свободы», которая появилась в России в 1990-е вместе с разнообразием во всех сферах, оказалась для страны губительна. Разнообразие нуждается в контроле, чтобы создать «хороший компромисс между хаосом и порядком», уверен он.

Владислав Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году. Он курировал вопросы, связанные с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. Он был освобожден от должности помощника президента 18 февраля 2020 года.

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).

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