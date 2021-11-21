Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовую площадку космодрома Байконур

На пусковую площадку № 31 космодрома Байконур доставили ракету «Союз-2.1б». Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в Роскосмосе.

«Специалисты Роскосмоса доставили ракету космического назначения Союз-2.1б / #ПрогрессМУМ (с модулем #Причал) на стартовый комплекс площадки № 31», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В настоящий момент проходит установка ракеты в стартовую систему.

22 октября корабль «Прогресс МС-17» успешно пристыковался к модулю «Наука» Международной космической станции (МКС). Он отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» и совершал маневр продолжительностью в 29 часов.

Нахождение «Прогресса МС-17» на «Науке» позволит проверить герметичность топливных магистралей модуля, чтобы в будущем его двигатели могли использоваться для управления ориентацией МКС.

Маневр проходил для подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал», запуск которого назначен на 24 ноября.

25 августа космонавт Олег Новицкий рассказал, что российские космонавты на Международной космической станции до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».