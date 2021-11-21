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Движение «Желтые жилеты» во Франции встретило третью годовщину шумным маршем

Движение «Желтые жилеты» во Франции встретило третью годовщину шумным маршем

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Протестующие во Франции «отметили» третью годовщину создания движения «Желтые жилеты» в субботу, 20 ноября.

В конце 2018 года люди вышли на улицы с требованием отказаться от повышения налога на топливо и цен на бензин. Позже перечень расширился социальными и политическими требованиями. И каждый такой марш стабильно сопровождался погромами и столкновениями с полицией, рассказывает телеканал РЕН ТВ.

Спустя три года протестов многие участники акции сами не понимают, удалось ли им достичь каких-либо результатов.

«Нет лидера в этом движении, единственный наш лидер — это народный гнев, с целью что-то изменить и ответить на ожидания французов», — рассказал журналистам Жером Родригес.

20 ноября толпы «разгневанного народа» вновь принялись устраивать поджоги и кидаться в полицейских бутылками и стульями. Полиция в ответ распыляла слезоточивый газ и задержала нескольких активных деятелей, оскорблявших президента республики Эммануэля Макрона.

«Нет, ничего не изменилось, поэтому мы по-прежнему здесь, на марше», — сказал пенсионер Стефан, приехавший специально из пригорода.

«Уже три года мы боремся, но ничего не изменилось», — добавил один из участников.

19 ноября власти Франции ввели комендантский час на своей заморской территории Гваделупа и намерены отправить на острова дополнительные силы полиции для сдерживания протестов, которые возникли в ответ на принятые жесткие коронавирусные ограничения. На такой шаг власти вынуждены пойти из-за продолжающихся социальных волнений и участившихся актов вандализма.

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