Глава ФСИН выступил на открытии ведомственных соревнований по самбо

Открытый Кубок директора ФСИН по самбо проходит в Москве. На соревнования приехали 50 участников из 27 регионов, передает телеканал «Известия». На один помост вышли бойцы из ФСИН, МВД, Министерства обороны и Росгвардии. Состязания в трех категориях — спортивное, боевое и женское.

«Самбо — это наш национальный вид спорта, он родился на территории нашей страны. Самбо объединяет. Оно воспитывает в наших спортсменах, в каждом участнике, самые лучшие качества: мужественность, силу воли, упорство в борьбе, командный дух. Благодаря этому виду спорта человек, владеющий им, в самых критических и трудных ситуациях всегда принимает оптимальные решения, чтобы защитить себя и окружающих», — сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

Уже известны первые результаты. В субботу победу одержала команда ФСИН России На втором месте спортсмены Минобороны. Бронза у бойцов из Росгвардии.

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