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Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии

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Президент Болгарии Румен Радев ответил на протесты Украины очередным заявлением о том, что Крым является территорией России. Он подчеркнул, что это факт политических реалий, сообщает портал Mediapool.bg 20 ноября.

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«Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. <...> Как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — приводит слова болгарского лидера «Газета.Ru».

Ранее, 18 ноября, Радев в ходе предвыборных дебатов с оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что Крым является частью России. Он отметил, что во внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не имеют эффекта.

19 ноября посол Болгарии на Украине Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел Украины, где ему выразили протест в связи с заявлением болгарского лидера.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Радев «подыграл российской пропаганде».

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал глава украинского МИД .

Читатели болгарского издания Факти в субботу, 20 ноября, отреагировали на слова президента страны Румена Радева о том, что Крым является частью России. Они обменялись историческими фактами и упомянули, что с XVI века Крым является российским.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией.

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