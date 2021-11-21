Делегация РФ прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами

Делегация Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) прибыла в венесуэльский Каракас для наблюдения за местными выборами. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в субботу, 20 ноября.

«Делегация прибыла сегодня утром в 8:15 по Каракасу (15:15 мск). <...> 21 ноября рано утром по венесуэльскому времени, ориентировочно в полдень по Москве, в соответствии с программой Национального избирательного совета Венесуэлы наблюдатели из ЦИК России стартуют к открытию избирательных участков», — слова посла передает ТАСС.

Возглавляемую Александром Курдюмовым комиссию дипломат встретил в аэропорту вместе с заместителем министра иностранных дел по делам Европы Даниэлой Родригес.

По прибытию делегация успела пообщаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами-наблюдателями из разных стран.

«Накануне вечером состоялась встреча международных наблюдателей с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой венесуэльский лидер сказал немало теплых слов в адрес нашей страны», — добавил Мелик-Багдасаров.

Глава российской дипмиссии сообщил, что промежуточные данные стоит ждать примерно в 22:00 часа мск, а предварительные результаты — ранним утром понедельника.

21 ноября в Венесуэле пройдут региональные и муниципальные выборы, в ходе которых будут определены будущие главы местной исполнительной власти и члены заксобраний. На выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в страну прибыли около 300 иностранных экспертов.

24 августа глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия рассказал, что на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым стороны обсудили сотрудничество между странами. Отмечалось, что Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах, во всех областях и на всех международных площадках.

14 августа в МИД России заявили, что Москва готова оказывать помощь в процессе диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией при обращении сторон.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против президента Николоса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.